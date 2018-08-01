TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor yeni anlaşmaya vardığı 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karacabey Birlikspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Düzcespor’dan orta saha oyuncusu Hüseyin İriş, Kızılcabölükspor’dan orta saha oyuncusu Anıl Yıldırım, Altay’dan orta saha oyuncusu Abdullah Altıntaş ve Altay’dan stoper Cenk Özkaçar ile 1 yıllık, İnegölspor’dan orta saha oyuncusu Mahmut Şeker ve Van Büyükşehir Belediyespor’dan sağ bek Fatih Nurullah Turan ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Karacabey Birlikspor geçtiğimiz günlerde de Bağcılarspor’dan kaleci Burak Onur, Bodrumspor’dan stoper Mehmet Albayrak, Başakşehir’den orta saha Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve Orhangazi Belediyespor’dan santrafor Ercan Karaca’yı transfer etmişti.

Transferle ilgili açıklama yapan Karacabey Birlikspor yöneticisi Murat Avinç, "Karacabey Birlikspor'a güç katacak futbolcu kardeşlerimizi transfer ettik. Takımımız bu oyuncularımızla daha da güçlendi. Lige iyi bir şekilde kendi tesislerimizde hazırlanıyoruz. Sezonu en güzel şekilde tamamlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.







