Karaciğer kanserine bir damla kanla erken teşhis

TEDAVİNİN İŞE YARAYIP YARAMADIĞINI DA GÖSTERECEK

Senim Tanay

Bilim insanlarının yıllar süren çalışmaları sonrasında geliştirilen yöntem, karaciğer kanserini ilk evrelerindeyken tespit edebiliyor.Test hastadan bir damla kan alınması ile yapılıyor. Kanser gösterge proteinlerini RNA testinden geçiren Çinli araştırmacılar yüzde 80 doğruluğa sahip bir erken teşhis yöntemi keşfettiklerini söylüyor.Araştırmacılara göre yöntemin sadece erken teşhis için değil, kanser hastalarına verilen tedavinin işe yarayıp yaramadığını görmek açısından da devrim niteliğinde.Karaciğer kanseri teşhis kitlerinin ülkedeki 20 bölgede kullanılmaya başlanması planlanıyor.