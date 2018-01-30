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Karaciğer kanserine bir damla kanla erken teşhis

Çinli araştırmacılar karaciğer kanseri için dünyanın ilk erken teşhis yöntemini geliştirdi. Bu yöntem için bir damla kan yetiyor

30 Ocak 2018, Salı 17:49
Karaciğer kanserine bir damla kanla erken teşhis
Bilim insanlarının yıllar süren çalışmaları sonrasında geliştirilen yöntem, karaciğer kanserini ilk evrelerindeyken tespit edebiliyor.

Test hastadan bir damla kan alınması ile yapılıyor. Kanser gösterge proteinlerini RNA testinden geçiren Çinli araştırmacılar yüzde 80 doğruluğa sahip bir erken teşhis yöntemi keşfettiklerini söylüyor.

TEDAVİNİN İŞE YARAYIP YARAMADIĞINI DA GÖSTERECEK

Araştırmacılara göre yöntemin sadece erken teşhis için değil, kanser hastalarına verilen tedavinin işe yarayıp yaramadığını görmek açısından da devrim niteliğinde.

Karaciğer kanseri teşhis kitlerinin ülkedeki 20 bölgede kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Karaciğer kanseri, erken teşhisin en zor olduğu kanser türleri arasında bulunuyor. Hastaların yüzde 80'inde kanser ancak ileri safhalardayken fark edilebiliyor.


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