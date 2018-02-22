Karadağ’daki ABD Büyükelçiliği'ne saldıran kişinin kimliği belli oldu

Karadağ’daki ABD Büyükelçiliği'ne gece yarısından sonra el bombası atan ve ardından intihar eden saldırganın Karadağ’da ikamet eden Sırbistan doğumlu Dalibor Jaukovic (42) olduğu açıklandı

22 Şubat 2018, Perşembe 18:36
Karadağ’daki ABD Büyükelçiliği'ne saldıran kişinin kimliği belli oldu
Can kaybı yaşanmayan saldırıya ilişkin Karadağ polisinden yapılan açıklamada, saldırganın el bombasını büyükelçiliğe attıktan bir süre sonra üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi.

Kriminoloji Şefi Enis Bakovic, düzenlenen basın toplantısında, saldırganın kimliğine DNA testi sonucunda ulaştıklarını belirterek henüz terör saldırısı olasılığı üzerinde durulmadığını vurguladı.



Saldırganın büyükelçilik binasına el bombası attıktan sonra 30 metre uzaklıkta üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini kaydeden Bakovic, saldırganın adli sicil kaydının da temiz çıktığını söyledi.

Savcı Lepa Medenica da olay yerinin kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve cesedin otopsi için ilgili kurumlara gönderildiğini belirterek "Kimlik tespiti yapıldı. Şimdi saldırıyı neden düzenlediğini araştırıyoruz." dedi.


'SALDIRGAN ESKİ BİR SIRP ASKERİ'


Bu arada, Karadağ medyasındaki haberlerde, Dalibor Jaukovic isimli saldırganın eski bir Sırp askeri olduğu ifade edildi. 1999 yılında dönemin Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milosevic tarafından üstün hizmet madalyasına da layık görüldüğü öğrenilen Jaukovic’in, sosyal medya hesaplarından yaptığı 'Karadağ’ın NATO üyeliği karşıtı' paylaşımlar da dikkat çekti.

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AA


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