Yabancı yatırımcının ilk olarak keşfettiği Budva ve Tivat bölgesinde emlak fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 5’in altına düşse de primlenmesi devam eden ülkenin en büyük ikinci şehri Bar’daki konut yatırımları yıllık yüzde 15'in üzerinde getiri sağlıyor. Ayrıca 2 yıl içerisinde AB’nin tam üyeliğine kabulü açıklanması beklenen Karadağ’ın 5 yıl içinde birliğe dahil olması durumunda daha önceki örneklerine bakılarak emlak fiyatlarının en az ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Çünkü AB’ye son olarak katılan Polonya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya ve Slovakya gibi ülkelerde emlak fiyatlarındaki artış yüzde 100 ile yüzde 300 arasında gerçekleşmişti. Bu veri 5 yıl içerisinde AB'ye tam üyeliğin tamamlanması öngörülen Karadağ'da da en az yüzde 100'luk artış öngörüsünü destekliyor. Bu arada zaten yıllık yüzde 15-20 civarı primlenen emlak fiyatlarının AB üyeliğinin sonunda yüzde 200 ila 300 arasında artış kaydedeceği öngörülüyor. Dolayısıyla yatırımcı için cazibe merkezine dönüşen Adriyatik ülkesi başta Rusya olmak üzere İngiltere, Polonya, Almanya ve Türkiye gibi bütün Avrupa ülkelerinden yatırımcıların akınına uğruyor.

ALT LİMİT YOK

Diğer taraftan Karadağ'da oturum izni almak için henüz emlak yatırımında alt limit bulunmuyor. Ülkenin mevcut kanunlarına göre emlak alanlara verilen geçici oturum izni 5 yıl tekrarlanması durumunda sürekli oturuma dönüşüyor. Bunun için tek şart emlağın elde tutulması. Ülkede kalınacak gün sayısı limiti yok. Sürekli oturumu alanlar 5 yılın sonunda vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor. İki kişi bir konut satın alarak da oturum iznine sahip olabiliyor. Yatırımcının ailesi ise kendisinin ardından oturum izni için başvuru yapabiliyor.

TÜRK İMZASI

Bir Türk-Karadağ ortak girişimi olan Mirna Dom Engineering and Costruction, Bar bölgesinde yer alan ve ülkenin en güzel koylarından bir olarak bilinen Dobra Voda'da (Güzel Su) lüks konut projesi için kazmayı vurdu. Mirna Dom Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Şahin, 1,5 yıl içinde bitirmeyi planladıkları rezidans projesinin şehirin ilki olarak tarihe geçtiğini kaydetti. Şahin, projenin adını bölgede evliliklerin bereketlenmesi için 7 zeytin ağacı dikme geleneğinden esinlenerek Verde di Oliva (Zeytin Yeşili) verdiklerini ifade etti.

İÇİNDE HAMAM DA OLACAK

İki etap halinde inşaatına başlanan projenin ilki 52 konuttan oluşuyor. İlk etapta 34,5 metrekare ile 62,5 metrekare arasındaki 19'u stüdyo 30'u da 1+1, 49 dairenin yanısıra 3 adet de kullanım alanı 250 metrekareyi geçen penthouse daire bulunuyor. Avrupa'daki alışkanlıklar gereği konutların tamamen boş teslim edildiğinin altını çizen Serkan Şahin, mutfak ve banyo dolaplarına ilaveten klima, ledli gizli ışıklandırma, ebeveyn banyosu ve görüntülü zil sistemı kadar bir dizi lüksü de tamamlayarak sattıklarını ifade etti. Verde di Oliva'da kapalı otorpark, kat bahçeleri, açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, cep sineması, sauna, Türk hamamı gibi her türlü rezidans lüksü beğenilere sunulacak. Projenin ikinci etabında ise yaklaşık 80 daire yer alırken ilk etapta verilen imkanların tamamı ikinci etapta da yer alacak.







