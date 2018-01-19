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Karadeniz’de dev dalgalar iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yüksekliği 15 metreyi geçen dev dalgalar bazı iş yerlerini kullanılamaz hale getirirken, itfaiye erleri de dev dalgalardan son anda kurtuldu, birçok kayık da sulara gömüldü

19 Ocak 2018, Cuma 00:31
Karadeniz’de dev dalgalar iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi
Karadeniz’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına dev dalgaların oluşmasına yol açtı.

Yüksekliği 15 metreyi geçen dalgalar Ereğli sahilini sular altında bırakırken, birçok iş yeri ve kayık da sulara gömüldü.

DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI


Dev dalgalar nedeniyle sahil bandında yer alan gözlemeci dükkanları sular altında kalırken, bir kafe restoranın ise camları ve pencereleri parçalandı.

Şiddetli dalgalar zaman zaman iş yerinin içerisine kadar girdi. Kafe restoranın içerisinde önlem almak için çalışma yapmak isteyen Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri ise üzerlerine gelen dev dalgalardan son anda kurtulmayı başardı.

İş yeri sahibi Bilgin Tomakin iş yerine vuran dev dalgaların camları ve pencereleri parçalayarak içeri girdiğini belirtirken, hasarın boyunun ne kadar olduğunu ise bilemediğini söyledi.
 
Dev dalgaların şiddetinden Bozhane Limanı içerisinde yer alan balıkçı kayıkları da nasibini aldı.

15 KAYIK SULARA GÖMÜLDÜ


Akşam saatlerinden itibaren 15 kadar kayık sulara gömülürken, kıyıda duran 25 kadar kayıkta da büyük zarar meydana geldi.

Bozhane limanı içerisinde yer alan çekeklerde oluşan hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
 
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, dalga yüksekliğinin 10 metreyi geçtiği Ereğli ilçesinde sahilin sular altında kaldığını söyledi.

Kdz. Ereğli sahilinde bazı vatandaşlar ise tehlikeye aldırmadan dev dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı. AFAD ekipleri yarın Kdz. Ereğli ilçesine gelerek hasar tespit çalışması yapacakları öğrenildi.
 


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