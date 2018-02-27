Karadeniz'de hamsi patlaması! Yolu gözlenen hamsi, boy uzatıp geri döndü



'KARADENİZ EFSANESİ GERİ GELDİ'



'BU SENE BÖYLE BİR HAMSİ GÖRÜLMEDİ'

Yusuf Cevahir

Bu sezon balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürmeyen yerli hamsi patlama yaptı, iriliğiyle ise hayrete düşürdü.Karadeniz’de sıcaklıkların kış aylarında mevsim normallerinden yüksek gitmesi, soğuk suları seven hamsilerin Rusya, Ukrayna ve Gürcistan gibi soğuk sahillere kaçmasına neden olmuştu. Son günlerde Karadeniz’de havaların soğuması ve denizde fırtına olmamasıyla birlikte hamsi, Karadeniz kıyılarına dönüş yaptı. Samsun’un Dereköy sahillerinde yakalanan iri hamsiler balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü.Yıllardır balıkçılık yapan Kurtça Aydın, "Uzun zamandır yerli hamsi yoktu. Bugün hamsi patlama yaptı. 1 aydır yerli hamsi satamıyorduk. Karadeniz’in efsanesi geri geldi. Bugün gelen hamsiler, Karadeniz’in en büyük hamsisi olan ‘anaç hamsi’. Bu hamsiler kuyularda olur. Her zaman dışarı çıkmaz. Senede 1-2 kez görünürler. Çıkan hamsilerle birlikte vatandaşların da yüzü güldü. Hamsi, havaların sıcak gitmesinden dolayı çıkmıyordu. Son günlerde havaların soğuk gitmesi, denizin de rahat olmasıyla birlikte hamsi çıktı. İnşallah daha güzel hamsiler satarız. Normalde hamsinin kilosunu 15 liraya satacaktık ama bugün 10 liradan satıyoruz" dedi.Hamsinin patlama yaptığını belirten diğer balıkçılar ise, "Yaklaşık 1 aydır balık yoktu. Bu sene böyle bir hamsi görülmedi. Bugün gelen hamsi, büyük ve çok yağlı. Vatandaşlar da hamsileri görünce mutlu oluyorlar. Havaların birkaç gündür soğuk gitmesi hemen hamsiye yansıdı. Denize açılan balıkçılarımız, limanlara hamsilerle döndüler. Bu sene bu kadar büyük hamsi hiç satmadık. Hamsiyi gören vatandaşlar da yavaş yavaş ilgi gösteriyorlar" diye konuştular.Bu sezonda bu kadar büyük hamsi görmediklerini ifade eden vatandaşlar ise hamsinin büyüklüğü ve bolluğu karşısında şaşkın olduklarını, durumun böyle devam etmesini istediklerini söylediler.