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Karadeniz hamsisine coğrafi işaret alınacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) öncülüğünde düzenlenen geniş kapsamlı bir toplantıyla Karadeniz hamsisine coğrafi işaret alınmasına ilişkin süreç başlatıldı

Karadeniz hamsisine coğrafi işaret alınacak
TTSO'da düzenlenen toplantıya bölgedeki oda-borsa temsilcileri, bilim adamları, bakanlık temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü´nden Dr. Yaşar Genç'in Karadeniz hamsisi ile ilgili sunumunun ardından, Metro Cash&Carry Türkiye Coğrafi İşaretler Proje Yöneticisi Dr. Enes Aslan, coğrafi işaretli ürünleri üretimi ve pazarlanması konusunda katılımcılara bilgi verdi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN PAZARI BÜYÜYOR

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye´nin en büyük ihtiyaçlarından birinin tescilli ve coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılması olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Coğrafi işaretli ürünler tüm dünyada yoğun olarak piyasada bulunmaya başlandı. Tüm dünyada 200 milyar dolarlık bir coğrafi işaretli ürünler pazarı mevcut. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinde bu pazarın büyüklüğü 75 milyar euroya ulaşmış durumda. Dünyada 10 binin üzerinde AB ülkelerinde ise yaklaşık 3 bin 400 coğrafi işaretli ürün var. Türkiye´de bu sayı 320.  Başvuru aşamasındaki coğrafi işaretli ürün sayısı ise 406. Yapılan araştırmalar Türkiye´de coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 potansiyel ürün olduğunu gösteriyor. Bu anlamda bütün bölgelerimizi taramak suretiyle TOBB´un da yıllardır yürüttüğü çalışmalar var. Coğrafi işaret almış ürünlerin ticari amaçla raflarda yer alması ve tüketicilere ulaşması da çok önemli."

KARADENİZ HAMSİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Başkan M. Suat  Hacısalihoğlu, bölgede birçok ürünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığını vurgulayarak, "Ne kadar coğrafi işaret alabileceğimiz ürün varsa bunların tescili çok önemli. Karadeniz hamsisinin de farklı tür olduğu konusunda Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü çalışmalar yapıyordu. Bu çalışmalar için enstitüye teşekkür ediyorum. Sonuçta geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete´de de yayınlandığı üzere Karadeniz Hamsisi tür olarak tescil edildi. Bu doğrultuda Karadeniz Hamsisine coğrafi işaret almak için hemen harekete geçtik. Bu toplantı ve önümüzdeki günlerde yapılacak çalıştaylar sonucunda ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda bir stratejik plan hazırlanacak ve Karadeniz Hamsisine coğrafi işaret alınması için başvuru yapılacak" diye konuştu.

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)

 


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