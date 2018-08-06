Karadeniz sahil yolu bittiğinde rahatlarız

ELEMAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Zonguldak Esnaf ve sanatkarları Odaları Birliği (ZESOB) Başkanı Muharrem Coşkun’a uğrayıp, kendilerine bağlı esnafın durumunu görüştük... Muharrem Başkan; “18 yıldır başkanlık yapıyorum. 28 meslek odamız ve 15 bine yakın esnaf üyemiz var. Eskiden eleman sorunumuz vardı, ancak 8 yıllık eğitimden sonra, meslek okullarına yönelen öğrencilerle bu sıkıntımızı çözdük. 2 diploma alıyorlar. Hem iş öğrenip para kazanıyor, hem de eğitimlerini yapıyorlar” diyor.

TİCARİ VE TURİSTİK FAYDA

Muharrem Coşkun; ”Bizim en büyük sıkıntımız, finansa ulaşmaktır. Bir-iki taksitini gününde ödememiş, bir çekisenedi geri dönmüş esnafın kayıtları bankaların veri tabanına girince, kredi alamıyorlar. Bu durumda olanların sicili bir kereye mahsus silinsin. Ayrıca her şey satan AVM’lerin çalışma saatlerinin düzene sokulması da esnafı rahatlatır. Buraya bir liman yapılıyor, ayrıca Karadeniz Sahil Yolu Projesi bittiğinde, hem ticaret, hem de turistik açıdan bize faydası olur” dedi.