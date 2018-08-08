Son günlerde Ordu ve çevresindeki şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ünye'de şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu köprüler çöktü, yol trafiğe kapatıldı.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Ünye Belediye Başkanı sel nedeniyle bölgede 4 köprünün çöktüğünü, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan 165 kişi sel yüzünden mahsur kaldı, kurtarılmayı bekliyorlar. Göçük altında kalanların da olduğu belirtiliyor.

TÜNELDE OTOMOBİL ALEV ALDI, ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

ORDU'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın akrıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYORDU

Uzmanlar, uydu fotoğraflarıyla Ordu ve çevresinde yaşanabilecek afetle ilgili uyarılarda bulunmuştu.



