Mühendislik Fakültesi'ne 9, Fen Fakültesi'ne 6, Edebiyat Fakültesi'ne 3, Sağlık Bilimleri ile Fatih Eğitim Fakülteleri'ne ise 2'şer araştırma görevlisi ataması yapılacak.

Tıp, İlahiyat, Güzel Sanatlar ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı'na ise 1'er araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular 24 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

AA