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Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 3 akademisyen alınacak

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu'na 3, Sağlık Bilimleri ve İlahiyat Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokuluna ise 1'er öğretim görevlisi alınacak

15 Mayıs 2018, Salı 10:51
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Mühendislik Fakültesi'ne 9, Fen Fakültesi'ne 6, Edebiyat Fakültesi'ne 3, Sağlık Bilimleri ile Fatih Eğitim Fakülteleri'ne ise 2'şer araştırma görevlisi ataması yapılacak.

Tıp, İlahiyat, Güzel Sanatlar ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı'na ise 1'er araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular 24 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

AA

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