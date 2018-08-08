Karadeniz'de 'fındık' adası!
Ordu’da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu
Ordu’da sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı. Denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu.
30 TONA YAKIN FINDIK
Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz’e aktığını açıkladı.
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DHA