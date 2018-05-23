Karadenizli balıkçıların umudu orkinos avcılığında

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk karasularındaki balık avcılığının bu sezon kısır geçtiğini söyledi.

İtalya, Libya, Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs açıklarında bu dönemde orkinos avcılığı yapıldığını belirten Bayrak, Türk balıkçıların da kura yöntemiyle buralarda av yapma fırsatı yakaladığını dile getirdi.

Orkinosun maddi geliri yüksek bir balık türü olduğuna dikkati çeken Bayrak, "Kurada adı çıkan balıkçı arkadaşlarımız tekneleriyle Kıbrıs açıklarına hareket etti. Bir ay süreyle o bölgede avcılık yapacaklar. İnşallah verimli bir sezon geçirirler. Çünkü kendi karasularımızda bu yıl istediklerini bulamadılar. Hiç olmazsa oradan elleri boş geri dönmesinler." ifadesini kullandı.

22 TEKNE ORKİNOS AVCILIĞINA HAK KAZANDI

Akdeniz'de avlanacak balıkçılardan Hüseyin Baş ise bölgelerinden 22 teknenin orkinos avcılığı yapmaya hak kazandığını anlattı.

Orkinos avcılığının her yıl arttığını dile getiren Baş, "O nedenle umutluyuz. Bir ay boyunca ekmeğimizin peşinde olacağız. Bir teknede 30 kişi çalışıyor. Herkes çok daha fazla para kazanmak istiyor. İnşallah umutlarımız boşa çıkmayacak ve iyi bir avcılık yapacağız." dedi.