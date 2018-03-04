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Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Kars Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği yakınında bulunan şüpheli çanta, ekipleri harekete geçirdi. Kontrollü şekile patlayılan çanta içerisinden bez parçaları ve ilk yardım malzemeleri çıktı

04 Mart 2018, Pazar 00:10
Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği yakınlarında bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Duvar kenarına bırakılan çanta Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin dikkati üzerine fark edildi. Ekipler araç ve yaya trafiğine kapattığı cadde üzerinde şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı.


BEZ PARÇALARI VE İLK YARDIM MALZEMESİ ÇIKTI


Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı çantayı kontrol ederek fünye yerleştirdi. Ekiplerin ve vatandaşların çantadan uzaklaşması sonrasında çanta fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çanta içerisinden bez parçaları ve ilk yardım malzemeleri çıktı. Polis ekiplerince kontrol edilen malzemeler sonrasında cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.


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