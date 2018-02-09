Karaman'da 17 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı

Karaman’da M.B. (17), sokak ortasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği A.T.’yi (16) bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan M.B., sedyeyle ambulansla götürülürken A.T.’ye tekmeyle saldırmaya kalkışınca polis tarafından etkisiz hale getirildi

09 Şubat 2018, Cuma 12:24
Karaman'da 17 yaşındaki genç sokak ortasında dehşet saçtı
Olay, dün akşam saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. M.B., yolda yürürken kendisine küfrettiğini iddia ettiği A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçağı çekip, A.T’yi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. A.T. bir işyerine sığınırken, M.B. ise çevredekiler tarafından yakalandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.T., sedyeyle ambulansa götürülerken, gözaltına alınan M.B. bu kez de tekmeyle saldırmak istedi. Polisin engel olduğu M.B. emniyete götürüldü, A.T. ise Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA


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