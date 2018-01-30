Karaman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Serap Belovacıklı

Olay, saat 23.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi’nde meydana geldi. Asansör tamircisi Bekir U. ile buluştuğu çiftçilik yapan arkadaşı Sinan Keser arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir U., Sinan Keser’i vücudunun 7 yerinden bıçakladı. Bekir U., kanlar içerisinde yere yığılan Keser’i tekmelerken, bu sırada devriye görevi yapan polis ekibi, olayı fark edip müdahale etti. Bekir U. gözaltına alınırken, Keser de çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Keser, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA