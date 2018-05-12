Karaman'da iki kardeşin kumanda piliyle oyunu kötü bitti

Televizyon kumandasının pilleriyle oyun oynayan iki kardeş, büyük tehlike atlattı. Karaman'daki olayda iki kardeş yaralandı

Karaman'da iki kardeşin kumanda piliyle oyunu kötü bitti
Karaman’ın Başyayla ilçesinde, televizyon kumandasından çıkarıp, birbirine vurdukları pillerin patlaması sonucu Mehmet Can Çakır (15) gözünden, kardeşi Abdulkadir Çakır (12) ise elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerde Mehmet Can’ın görme kaybı riski bulunduğu belirtildi.

PİLLERİ BİRBİRİNE VURDULAR


Olay, dün, ilçeye bağlı Kışla köyünde meydana geldi. Mehmet Canÿile kardeşi Abdulkadir Çakır, evde birlikte oynarken, televizyon kumandasındaki pilleri çıkardı. Çakır kardeşlerin birbirine vurduğu piller patladı. Patlama sonucu Mehmet Can gözünden, kardeşi Abdulkadir de elinden yaralandı.

BİRİ GÖRME KAYBI RİSKİ TAŞIYOR


İki kardeş, yakınları tarafından Ermenek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden Mehmet Can Çakır’ın görme kaybı riski taşıdığı, daha kapsamlı tedavi için Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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