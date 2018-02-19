Karaman'da korkunç kaza 

Karaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce kaldırımda bekleyen adama ardından büfe önündeki üniversite öğrencisine çarptı

19 Şubat 2018, Pazartesi 23:35
Karaman'da korkunç kaza 
Burak Y. (19) yönetimindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki Ali Rıza Kuku’ya (42) daha sonra da büfe önünde bekleyen ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Meltem A’ya (20) çarptı.


KORKUNÇ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ


Hafif ticari aracın çarptığı Ali Rıza Kuku, bahçeye uçan aracın altında kaldı. İtfaiye ekipleri ile sağlık görevlilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan Kuku, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Hafif yaralanan araç sürücüsü Burak Y. ile Meltem A. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç kaza mahallinden çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


AZ SAYIDA ÖĞRENCİ BULUNMASI FACİAYI ÖNLEDİ


Öte yandan, kazanın meydana geldiği büfeye üniversite öğrencilerinin sıklıkla gittiği öğrenilirken, akşam saatinde az sayıda öğrencinin bulunması ise faciayı önledi.



 


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