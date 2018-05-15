Olay, akşam saatlerinde Karaman'ın Tapucak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar-Üniversite hattında çalışan Mustafa Arıcı idaresindeki hat dolmuşu, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken plakası ve kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi tarafından önü kesildi. 4 kişi, önünü kestikleri dolmuş şoförüne hakaretler ederek küfrettiği öne sürüldü. Daha sonra bu dört kişi, araçlarından sopa ve bıçakla inerek dolmuş şoförünü darp etmek istedi.

SALDIRGANI TOKATLADI

Dolmuştan inen Mustafa Arıcı, yaşanan arbede sırasında gruptakilerden birinin elinde bulunan bıçağı almayı başardı. Dolmuş şoförü, kendisine saldırmak isteyen eli sopalı saldırganı da tokatlayarak etkisiz hale getirdi. Yoldan geçmekte olan diğer dolmuş şoförleri ile çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı.









“BIÇAĞI BEN ÇEKMEDİM”

Dolmuş şoförü Mustafa Arıcı, yaşanan olayı İHA’ya anlattı. Arıcı, “Dolmuşla seyir halindeyken bir anda araç önümü kesti ve araçtan 4 kişi indi. Daha sonra bu 4 kişi, arabalarından aldıkları sopa ve bıçakla beni dolmuştan indirmeye çalıştılar. Diğer dolmuşçu arkadaşlar olayı görerek geldiğinde ise ben bu saldırganların elinden bıçağı aldım. O sırada yaşanan karmaşada saldırganlardan üçü kaçtı. Sinirlerime hakim olamadığım için elinden bıçağı aldığım saldırganı tokatladım. Zaten yaşanan olayların hepsi güvenlik kamerası kayıtlarında mevcut. Biz her gün sabahın 6’sından gecenin 11’ine kadar direksiyon başındayız. Her türlü zorluklarla karşı karşıyayız. Dolmuşa yeri geliyor sarhoş kişiler biniyor. Biz hepsine gerekirse başımızı eğiyoruz. Biz esnafız, 2 lira için akşama kadar ne insanlarla uğraşıyoruz” dedi.

“BU YAŞANAN OLAYDA BENİM ESNAFIMIN HİÇBİR SUÇU YOK"

Olayı duyarak gelen Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi ise, “Benim meslek arkadaşlarım sabahın 6'sından gecenin 12'sine kadar bu cefakar işi yapmaktadırlar. Tabii ki ufak tefek eksikliklerimiz olabilir. Devamlı olarak bizler trafiğin içerisindeyiz. Bir basın kuruluşumuz tam olayın iç yüzünü bilmediği için benim esnafımı suçlu gibi göstermiştir. Biz onun yaptığını yapmayacağız ve biz ona saygı göstereceğiz. Bundan sonraki haberlerini yaparken daha dikkatli olmalarını ve benim esnafımı veya diğer esnafı suçlu durumda göstermemelerini rica ediyorum. Bu yaşanan olayda tamamen benim esnafımın önü kesilmiş ve benim esnafıma bıçak çekilmiş, darp edilmek istenmiştir. Benim esnaflarım bir kötü olaya yol açmamak için adamın elindeki bıçağı almıştır. Olayın özeti budur” dedi. Olayın ardından dolmuş şoförü Mustafa Arıcı'nın karakolu giderek araçla önünü kesen bıçaklı ve sopalı kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.