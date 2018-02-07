Karamollaoğlu: Hükümet Zeytin Dalı'nı zeytin yağına çevirme çabasında

"İKTİDAR MİLLİ MESELEYİ SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRME EĞİLİMİNDE"

"ZEYTİN DALI'NI ZEYTİN YAĞINA ÇEVİRME ÇABASINDA"



"CUMHURBAŞKANI İLE YAKINDA GÖRÜŞECEĞİZ"



"ORDUNUN DIŞARIDAN DESTEĞE İHTİYACI YOK"



"TÜRKİYE'YE ZARAR VERECEK KORİDORUN OLUŞTURULMASINA İZİN VERMEYİZ"

Serap Belovacıklı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekli olduğunu belirterek, "Sınırlarımızda Türkiye'ye zarar verecek bir koridorun özellikle ABD tarafından oluşturulmasına izin veremeyiz." dedi.Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.İktidarın, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik bazı söylemlerini eleştiren Karamollaoğlu, "İktidar, milli bir meseleyi siyasi bir malzeme haline getirme eğiliminde iç politikada. Bizim birlik ve beraberlik içinde olmamızın icap ettiği bir dönemde iktidarların böyle bir yolu tercih etmesi anlaşılır bir tavır değildir." diye konuştu.Karamollaoğlu, "Ne yazık ki hükümet bu tavrıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı tabiri caizse zeytin yağı operasyonuna çevirme çabasında. Afrin'i bahane ederek her türlü ülke problemini sümen altı etmenin yolunu arıyor." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile yaptığı görüşmeyi önemsediklerini ifade eden Karamollaoğlu, ziyaretin İslam dünyası için ne gibi sonuçlar doğuracağını merak ettiklerini söyledi.Karamollaoğlu, gazetecilerin, "Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yapacaktınız, bir randevu talebiniz vardı, tarih belli oldu mu?" sorusu üzerine "Yakında görüşeceğiz inşallah." dedi.MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "Eğer yeri gelirse ben de en ön safta Afrin'e gider, gerekirse, ihtiyaç hasıl olursa, bu vatana, bu millete, taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim" sözlerinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Sayın Bahçeli'nin böyle bir tavır sergilemesi kendi tercihidir. Şu anda Türk ordusu gerekeni yapıyor benim kanaatim. Dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyacı olduğu kanaatinde değilim. Cepheye gitmek isteyenlere karşı bir imkan sağlanırsa, sivillerin arasında gitmek isteyenlere bir yol açılabilir. Bu bir tercihtir, bu bir söylemdir. Kendi taraftarlarını belli istikamette düşünmeye sevk etmektir. Kendi bileceği iş, biz biraz bu noktalarda hamasetten kaçınmayı tercih ederiz."Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekli bir operasyon olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "Sınırlarımızda Türkiye'ye zarar verecek bir koridorun özellikle ABD tarafından oluşturulmasına izin veremeyiz. Bunu herkes bilsin. O bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz de bilsin ki Amerika ile aynı çuvala girilmez. Amerika menfaati gerektirdiği zaman herkesi ezer, bundan dolayı da böyle bir noktada biz bu harekatın yerinde olduğuna vurgu yapıyoruz." diye konuştu.AA