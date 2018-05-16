Ağırlıklı olarak yağlıboya eserlerin yer alacağı sergide fotoğraf, üzerinde tabloların figüratif öznelerini taşıyan özel tasarım yüzükler ve performans videosu da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 925 ayar gümüş üzerine roze altın kaplama yüzükler sadece altı adetten oluşan özel bir koleksiyon.

“Yaşamın Döngüsü”, “Körlük”, “Onun Rüyası”

Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşadığımız tüm kaotik ve karanlık durumların aslında insanlığın varoluşundan bu yana süregelen bir döngü olduğu gerçeğini sanata yansımalarla “Karanlığa Süzülen Işık” adlı karma sergisiyle verecek olan sanatçı Ceyda Caba Şendil’in eserlerinde umut söz konusu.

Varoluş…

Tüm çalışmalarında kadın figürleriyle dikkat çeken Ceyda Caba Şendil "Sonuçta hepimiz kendimizi yaşamda merkeze koyuyoruz zira kendi varlığımızla dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla bu evrende yaşayan her şey insanın ta kendisi. Ben de kendimi malzeme olarak kullanıyorum. Dans ederek, bir yüzüğün üzerindeki figür olarak, resimden seslenen kadın olarak. Hepimizin birbirimizin hikayelerinde kendisini bulması mümkün. Bir de kişisel bir sergimde ilk kez sanatın farklı disiplinlerini aynı çatı altında topluyorum. dolayısıyla Art212’de gerçekleşecek sergim için çok heyecanlıyım, zira sandık açılıyor" dedi.