Karayipler’e Türk akını...

Gözde Hatunoğlu

Merkezi Miami’de bulunan Dünya’nın en büyük cruise şirketiın Türk tatil severler için yapmış olduğu kampanya büyük ilgi gördü.Şirketin, Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar; Amerika ile vize krizinin çözülmesinden sonra başlattığımız “Karayipler’e Gitmeyen Kalmasın” kampanyamız büyük ilgi gördü ve hedeflediğimiz yolcu sayısına çok kısa sürede ulaştık. İlk kez Türk Lirası olarak bir kampanya başlattık ve 3 günde mevcut kontenjanlarımızın %80’ini doldurduk, talebi karşılamak için önce ilave yerler aldık, bugün ise yeni tarihler ile yeni kampanya dönemini başlatıyoruz. İstanbul’dan Miami gidiş/dönüş uçak biletleri, 1 gece Miami otel konaklaması ve 7 gece Dünya’nın en büyük gemisi “Allure of the Seas” ile rüya gibi Karayipler seyahati için belirlediğimiz başlangıç fiyatımız 5400 TL.Taşkıranlar, kampanya haricinde dönemde uygulanan liste fiyatlarının neredeyse üçte biri fiyatlar ile Miami ve Karayipler’e seyahat edecek misafirler bir yandan deniz kum güneş üçlüsünün tadını doyasıya yaşama fırsatı bulacakken, diğer yandan Miami’nin ünlü gece hayatını ve tatilleri süresince Allure of the Seas gemisindeki benzersiz Broadway Showlarını izlerken gördüklerine hayran kalacaklar. Dönüş günü isteyen misafirlerimizi çok uygun fiyatlar ile alışveriş yapabilecekleri Sawgrass Outlet Center’a götürmeyi planlıyoruz.