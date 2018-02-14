Kardak Kayalıkları'nda gerilim yükseldi

'FIRSATÇILIĞIN FARKINDAYIZ'



AVRUPA BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI



DERHAL SON VERİLSİN

Yunan medyasının iddiası: 'Kardak'ta Türk ve Yunan tekneleri çarpıştı'

İdil Janet Demiray

Bodrum açıklarındaki’na önceki gece yaklaşan’nu, ‘Umut’ adlı Türk botu engelledi. ‘Umut’a çarpan Yunan botu hasar görüp çekildi.dün şöyle konuştu: “Bu Yunanlar yine şaşırdı. Kardak’a geliş gidişleri oldu. İş bitirildi. Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama ve Ege’de kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimlerin farkındayız. Haddini aşanları ikaz ediyoruz.”Erdoğan şöyle devam etti: “Bizim için afrin neyse Ege ve Kıbrıs’taki haklarımız da odur. Bunların efeliği ordumuzu görene kadar.“ Yunan hükümeti de “Ege’deki potansiyel bir çatışmada geri adım atmayız” diye karşılık verdi. avrupa Konseyi Başkanı donald Tusk “Türkiye, avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yönelik tehditten kaçınmalı, iyi komşuluk ilişkilerine bağlı kalmalı” dedi.dün akşam Yunan mevkidaşı Çipras’ı telefonla arayarak “Ege’deki gerginlikten rahatsızız. Gereken tedbirleri almanızı bekliyoruz” dedi. Türk Dışişleri de dün şu açıklamayı yaptı: “Yunan tarafı yine gerçekleri çarpıtıyor. Müsteşarımız, Yunan Dışişleri Sekreteri’ni arayıp ‘Ülkemize ait olan Kardak’taki hareketlere müsamahamız yoktur. Tehlikeli hareketlerinize derhal son verin’ dedi.”