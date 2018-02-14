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Kardak Kayalıkları'nda gerilim yükseldi

Kardak Kayalıkları’nda önceki gün başlayan gerilimi Yunanistan, bölgeye 8 bot daha göndererek tırmandırdı. 11 Türk botu, Yunan güçlerini Kardak’a yaklaştırmadı.

14 Şubat 2018, Çarşamba 06:46
Kardak Kayalıkları'nda gerilim yükseldi

'FIRSATÇILIĞIN FARKINDAYIZ'


Bodrum açıklarındaki Kardak Kayalıkları’na önceki gece yaklaşan Yunan sahil Güvenlik Botu’nu, ‘Umut’ adlı Türk botu engelledi. ‘Umut’a çarpan Yunan botu hasar görüp çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün şöyle konuştu: “Bu Yunanlar yine şaşırdı. Kardak’a geliş gidişleri oldu. İş bitirildi. Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama ve Ege’de kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimlerin farkındayız. Haddini aşanları ikaz ediyoruz.”


AVRUPA BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Erdoğan şöyle devam etti: “Bizim için afrin neyse Ege ve Kıbrıs’taki haklarımız da odur. Bunların efeliği ordumuzu görene kadar.“ Yunan hükümeti de “Ege’deki potansiyel bir çatışmada geri adım atmayız” diye karşılık verdi. avrupa Konseyi Başkanı donald Tusk “Türkiye, avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yönelik tehditten kaçınmalı, iyi komşuluk ilişkilerine bağlı kalmalı” dedi.


DERHAL SON VERİLSİN


Başbakan Binali Yıldırım dün akşam Yunan mevkidaşı Çipras’ı telefonla arayarak “Ege’deki gerginlikten rahatsızız. Gereken tedbirleri almanızı bekliyoruz” dedi. Türk Dışişleri de dün şu açıklamayı yaptı: “Yunan tarafı yine gerçekleri çarpıtıyor. Müsteşarımız, Yunan Dışişleri Sekreteri’ni arayıp ‘Ülkemize ait olan Kardak’taki hareketlere müsamahamız yoktur. Tehlikeli hareketlerinize derhal son verin’ dedi.”

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