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Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarına 2 mil uzağında olan Çatalada’ya Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından termal kameralarla gözetlenecek kule inşa edilecek

Kardak kayalıkları termal kameralarla izlenecek
Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıkta bulunan Çatalada’ya inşa edilecek gözetleme kulesi için Gümüşlük sahiline iş makineleri yanaştı. Kardak kayalıklarını 24 saat izleyecek olan Türk askeri için Çatalada’ya kule inşa edilecek.

KARDAK KAYALIKLARI 24 SAAT İZLENECEK

Yaklaşık 2 yıl önce projesi tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde ise ihalesi yapılan gözetleme kulesi için deniz araçlarıyla adaya iş makineleri taşınacak. Bugün öğlen saatlerinde Gümüşlük sahiline gelen deniz aracı, iş makinelerini adaya taşımak için koya yanaştı.

İş makineleri de koya gelerek Çatalada’ya gitmek üzere hazırlandı. Fırtınalı havanın sona ermesinin ardından adada çalışmaların başlayacağı öğrenildi. Yasa dışı göçlerin geçişini, sınır ihlallerinin yapılmasını engellemek amaçlı kurulacak olan kulede bulunacak olan kameralarla Kardak kayalıkları da 24 saat izlenebilecek.

(Eren Ayhan - İbrahim Kılınç /İHA)


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