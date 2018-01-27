Kardak'ta gerilimli dakikalar



TÖREN PAZAR SAAT 10:00'DA



SAVAŞ GEMİSİ TÜRK KARASULARINA GİRMEYE ÇALIŞTI

BÖLGEDE UÇUŞ YAPILDI

Haber Merkezi

Kardak'a 2 mil uzaklıktaki Kilimli Adası'nda, 3 Yunan subayının Kardak'ta düşen helikopterde ölümlerinin yıl dönümleri anısına yarın tören düzenleneceği öğrenildi. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile üst düzey askeri yetkililerin, bu törene katılacağı açıklandı.Kammenos'un Kilimli Adası'ndan helikopterle gelerek, Kardak'ta ölen 3 subayın anısına kayalıklara çelenk bırakacağı Yunan basınında yer aldı.Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Kilimli meydanında törenlerin düzenleneceği kaydedildi.Ayrıca, 3 gündür Kilimli Adası'nın Kardak'a bakan kuzeybatı yönünde 120 Yunan askerinin gerçek mermilerde tatbikat yaptığı açıklandı.Bir Yunan internet sitesindeki fotoğraflar, Yunan askeri sitelerinde de yayınlandı.Bugün ise Türk sahil güvenlik botu ve Yunan savaş gemisi, Kardak bölgesinde yine karşı karşıya geldi. Kilimli'den gelen Yunan savaş gemisinin Kardak'a yaklaşarak Türk sularına girme çabasına, Türk sahil güvenlik botu önüne geçerek engel oldu.Yaklaşık yarım saat süren gerginliğin ardından Yunan savaş gemisi, Kilimli önlerine çekildi.Türk botunun ise Kardak önünde beklemeye devam ettiği görüldü.Yunan savaş gemisinin Türk kara sularını ihlali üzerine saat 16.00 sıralarında, Marmaris Aksaz Deniz Üssü'nden bölgeye 65 ve 82 no'lu Türk sahil güvenlik botları intikal ettirildi.Yunan savaş gemisi, Türk botlarının gelmesiyle kendi karasularına çekildi. 3 Türk sahil güvenlik botu halen bölgede bulunuyor. Bir Türk sahil güvenlik helikopteri de bölge üzerinde uçuş yaptı.DHA