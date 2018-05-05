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Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek

Bundan tam 10 yıl önceydi... Hayatının baharında, okuduğu Beyoğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olan Kardelen Tufan, 18 yaşında yakalandığı amansız hastalık sonrası bu dünyaya veda etti. Kardelen'in annesi Emine İlter, onu hiçbir zaman unutmadı acısı yıldan yıla katlandı. Özlemini, hasretini ve sevgisini anlatabilmek için Nazım Hikmet'in dizeleriyle bugün kızının 10. ölüm yıl dönümünde gazeteye verdiği ilanla yüreklerimize işleyecek satırlar yazdı...

05 Mayıs 2018, Cumartesi 11:57
Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek
POSTA.COM.TR / ÖZEL

Yıl 2008... Hayatının baharında 18 yaşında gencecik bir kız Kardelen Turhan. Kardelen, Beyoğlu Anadolu Lisesi'nden henüz yeni mezun olmuş, üniversiteye hazırlanan ve geleceğe umutla bakan genç bir kız.


BUGÜN TAM 10 YIL OLDU


Kardelen'in, çağımızın en illet hastalığı kansere yakalanacağını ne ailesi, ne arkadaşları kimse tahmin bile edemiyordu. Kardelen henüz 18 yaşında hayata umutla bakan, güzeller güzeli bir genç kızdı. Yakalandığı amansız hastalıkla savaşını hiç bırakmadı. Ailesi, sevenleri hep yanındaydı. Ancak Kardelen'den acı haber bundan tam 10 yıl önce 5 Mayıs 2008'de geldi. 


 

HİÇ UNUTMADILAR


Kardelen'in ailesi ve arkadaşları onu hiç unutmadı. Her yıl doğum günlerinde ve ölüm yıl dönümünde Kardelen'le ilgili gazetelere ilan verdiler, acılarını ve ona olan özlemlerini paylaştılar.
 

KARDELEN'İN ANNESİNDEN DUYGUSAL MESAJ


Bugün ise Kardelen'in annesi Emine İlter kızının 10. ölüm yıl dönümünde acısını bir ilanla kelimelere döktü. Bugün Hürriyet'te yer alan ilanda kızına Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi ve bu duygusal cümleleri yazdı.



İşte o ilan:

"Düşlerin parlayıp söndüğü yerde
Buluşmak seninle bir akşam üstü
Umarsız şarkılar dudağımda bir yarım ezgi
Sığınmak, GÖZLERİNE SIĞINMAK bir akşam üstü"

Kardelenim sen gittin, ben hep seni bekledim, gözlerinde kaldım hep... Gözümden sakındığım, yüreğim, suyum, nefesim... Prensesim, sen demek huzur, mutluluk, güzellik ve tüm iyiliklerin sende toplanmış olması demekken, neden bu acımasız günleri yaşadığını hiç anlamadığını biliyorum... On yıl geçti, ben de hala anlayamadım. 28 yaşındasın annem.. Aldığın yer yaşı çok merak ediyor, hayalini kuruyorum. 

Varlığınla var olduğum yavrum, seni çok seviyorum...
                                                                                       Annen




 


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