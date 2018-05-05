Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek

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BUGÜN TAM 10 YIL OLDU

HİÇ UNUTMADILAR

KARDELEN'İN ANNESİNDEN DUYGUSAL MESAJ

İşte o ilan:

Adem Özdoğan

Yıl 2008... Hayatının baharında 18 yaşında gencecik bir kız. Kardelen,'nden henüz yeni mezun olmuş, üniversiteye hazırlanan ve geleceğe umutla bakan genç bir kız.Kardelen'in, çağımızın en illet hastalığı kansere yakalanacağını ne ailesi, ne arkadaşları kimse tahmin bile edemiyordu. Kardelen henüz 18 yaşında hayata umutla bakan, güzeller güzeli bir genç kızdı. Yakalandığı amansız hastalıkla savaşını hiç bırakmadı. Ailesi, sevenleri hep yanındaydı. Ancak Kardelen'den acı haber bundan tam 10 yıl önce 5 Mayıs 2008'de geldi.Kardelen'in ailesi ve arkadaşları onu hiç unutmadı. Her yıl doğum günlerinde ve ölüm yıl dönümünde Kardelen'le ilgili gazetelere ilan verdiler, acılarını ve ona olan özlemlerini paylaştılar.Bugün ise Kardelen'in annesikızının 10. ölüm yıl dönümünde acısını bir ilanla kelimelere döktü. Bugün Hürriyet'te yer alan ilanda kızına'in dizeleriyle seslendi ve bu duygusal cümleleri yazdı."Düşlerin parlayıp söndüğü yerdeBuluşmak seninle bir akşam üstüUmarsız şarkılar dudağımda bir yarım ezgiSığınmak, GÖZLERİNE SIĞINMAK bir akşam üstü"Kardelenim sen gittin, ben hep seni bekledim, gözlerinde kaldım hep... Gözümden sakındığım, yüreğim, suyum, nefesim... Prensesim, sen demek huzur, mutluluk, güzellik ve tüm iyiliklerin sende toplanmış olması demekken, neden bu acımasız günleri yaşadığını hiç anlamadığını biliyorum... On yıl geçti, ben de hala anlayamadım. 28 yaşındasın annem.. Aldığın yer yaşı çok merak ediyor, hayalini kuruyorum.Varlığınla var olduğum yavrum, seni çok seviyorum...