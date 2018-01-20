Kardemir Karabükspor 0-2 Gençlerbirliği (Maçın özeti)

UĞUR ÇİFTÇİ NOKTAYI KOYDU

Erdinç Şahin

Ligde düşme hattından kurtulmak isteyenzorludeplasmanından istediğini aldı.3 maçtır kazanamayan Başkent ekibi, 60’ta Skuletic ile açtığı gol perdesini 90+3’te Uğur Çiftçi ile kapatarak maçı 2-0 kazandı ve ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Bu sonucun ardından puanını 17’ye yükselten Gençlerbirliği maç fazlasıyla 15.sıraya yükseldi. Kötü gidişe ‘dur’ diyemeyenise galibiyet hasretini 10 maça çıkardı.Mücadelenin ilk 45 dakikasında daha atak görünen ev sahibi takım oldu ancak taraflar eşitliği bozamadı.İkinci yarıda rakip sahada boş alanlar bulan Gençlerbirliği 60. dakikada Skuletic ile öne geçti. 1-0’dan sonraKarabükspor beraberlik için yüklense de girişimler sonuçsuz kaldı.Karşılaşmada skoru belirleyen isim Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Uğur Çiftçi oldu. 90+3’te gelen golskoru belirledi ve başkent ligde ekibi 3 maç aradan sonra kazandı.