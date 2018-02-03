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Kardemir Karabükspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor (Maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Kardemir Karabükspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 11 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Kardemir Karabükspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor (Maçın özeti)
Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Kardemir Karabükspor, 1-0’lık galibiyetin ardından 11 maç sonra 3 puan hasretini sona erdirdi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 79. dakikasında Marius Alexe attığı kafa golüyle Karabükspor’u 1-0 öne geçiren isim oldu.

İki takımın da etkisiz kaldığı maçta kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
 

KARABÜK IŞIĞI GÖRDÜ


Son sıradaki Kardemir Karabükspor puanını 12 yaparken alt sıralardan kurtulma adına önemli bir galibiyet elde etti. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

Kardemir Karabükspor gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş’a konuk olurken Aytemiz Alanyaspor sahasında Atiker Konyaspor ile mücadele edecek.


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