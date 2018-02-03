Kardemir Karabükspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor (Maçın özeti)

KARABÜK IŞIĞI GÖRDÜ

Erdinç Şahin

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesindeile karşılaşan1-0’lık galibiyetin ardından 11 maç sonra 3 puan hasretini sona erdirdi.İlk yarısı golsüz sona eren maçın 79. dakikasındaattığı kafa golüyle1-0 öne geçiren isim oldu.İki takımın da etkisiz kaldığı maçta kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.Son sıradaki Kardemir Karabükspor puanını 12 yaparken alt sıralardan kurtulma adına önemli bir galibiyet elde etti. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.Kardemir Karabükspor gelecek hafta deplasmanda’a konuk olurkensahasındaile mücadele edecek.