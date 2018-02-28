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Kardemir Karabükspor hatalarından arınmaya çalışıyor

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, ligde hedeflediklere yere gelemediklerini belirterek, "Bir çıkış arıyorsak böyle maçlar her zaman önemli. Bunu yapabilmemiz için de bireysel hatalardan arınmamız gerekecek. Bu maça da ona göre hazırlık yapıyoruz. Galatasaray'ın beklediği gibi değil, daha farklı bir formatla hazırlanmak istiyoruz" dedi.

Kardemir Karabükspor hatalarından arınmaya çalışıyor
Spor Toto Süper Ligi'nde son sırada bulunan Kardemir Karabükspor hafta sonu sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Levent Açıkgöz gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Alexe, Ferhat ve Skulason katılmadı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Açıkgöz, şampiyonlukta iddiası olan Galatasaray gibi kaliteli bir takımla zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Bundan önce de böyle büyük maçlar oynadık. Ancak çokta varlık gösteremedik. İç sahada daha cesur, daha mücadeleci oynuyoruz. Ancak gol yedikten sonra planlarımız aksıyor, motivasyonumuz düşüyor. Bu zamana kadar hedeflediğimiz yere gelemedik. Bir çıkış arıyorsak böyle maçlar her zaman önemli. Bunu yapabilmemiz için de bireysel hatalardan arınmamız gerekecek. Bu maça da ona göre hazırlık yapıyoruz. Galatasaray'ın beklediği gibi değil, daha farklı bir formatla hazırlanmak istiyoruz" dedi.
 

"YAN TOPLARA TEDBİR ALACAĞIZ"


Açıkgöz hataları gidermeleri durumunda istedikleri sonucu alabileceklerini açıklayarak, "İnşallah bu sefer maça gelen taraftarlarımıza da iyi bir takım gösterebiliriz. Ama özellikle bireysel hatalara ve yan toplara bir tedbir alacağız. Buna yönelik ekstra antrenmanlar da yapacağız. Bu hataları giderebilirsek herkesin istediği şekilde bir sonuç alabiliriz. Bu zor gözükse de mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.

Golcü oyuncuları Alexe ile defans oyuncusu Ferhat'ın sakatlıkları dolayısıyla bu maçta oynayamayacağını belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Çünkü ligin 2'nci yarısından itibaren istikrarlı oynamaya çalışan ya da maç temposu artan oyunculardı. Bunları kaybettik. Onların yerlerine de diğer arkadaşları hazırlamalıyız ki bazı yerlerde mevkisel anlamda değişik oyuncuları oynatacağız. Onlar adına bir fırsat olacak. Mevcut yapımızla maça en dinamik hangi takımla çıkabilirizin planını yapıyoruz. İnşallah takım adına iyi olur."

Özellikle yan toplardan goller yediklerinin sorulması üzerine Açıkgöz, "Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Paylaşımlardaki eksikliklerde oyuncuyu bıraktığı an bir dalgınlık oluyor. 5 maçta ilk yediğimiz goller maalesef hep yan toplardan oldu. Bu da oyun düzenini, her şeyini de aksatıyor. İnşallah önlemini alırız" diyerek cevapladı.'nde son sırada bulunan Kardemir Karabükspor hafta sonu sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Levent Açıkgöz gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Alexe, Ferhat ve Skulason katılmadı.
 


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