Kardeşine kızdı, annesinin arabasını yaktı

Karaman'da erkek kardeşine kızan bir kişi, annesinin otomobilini benzin dökerek yaktı

Kardeşine kızdı, annesinin arabasını yaktı
 Olay, akşam saatlerinde Rauf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan A., kardeşi Samet A’dan annesinin üzerine kayıtlı olan otomobili istedi. Kardeşi Samet A’nın "Araba bana lazım" demesi üzerine sinirlenen Hakan A., evin önünde park halindeki lüks otomobili üzerine bidonla benzin dökerek ateşe verip kaçtı.



YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ


Otomobil alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yanan araca müdahale ederken, polis çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.



Otomobil, polisin yaptığı incelemenin ardından çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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