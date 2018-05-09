Kardeşiyle kavga eden 13 yaşındaki çocuğu sopayla öldürüldü



FİDANA SARILI SOPAYI ÇIKARIP BAŞINA VURDU

Senim Tanay

Yenikent İlksan Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Sinan Aco, bir grup arkadaşı ile parkta buluştu. Burada Sinan Aco ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı kavga etti. İlçede bir pastanede çalışan Hamza G. de kardeşinin kavga ettiğini öğrenip parka gitti. Hamza G. ile kardeşiyle kavga eden Sinan Aco arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavga sırasında Hamza G., dikili çam fidanına sarılı sopayı bulunduğu yerden çıkartarak Sinan Aco’nun başına vurdu. Ağır yaralanan Sinan Aco, çağırılan ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Sinan Aco, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Sinan Aco’nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya götürüldü.Polis tarafından gözaltına alınan Hamza G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.