Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca dairesinde saklayan kadın yakalandı



"CENAZE PARAM YOKTU"

Can Hakman

Soruşturma Komitesi,bölgesindekikasabasında tüyler ürpertici bir olayı açığa çıkardı.Sputnik'in aktardığına göre, 77 yaşındaki bir kadının evinde battaniyeye sarılı iki mumya bulundu.Yetkililere 'mumya'ların 8-9 yıl önce ölen erkek ve kız kardeşleri olduğunu belirten yaşlı kadın, cenaze masraflarını ödeyecek parası olmadığını, bu nedenle de cesetleri evinde saklamaktan başka şansı olmadığını söyledi.Yaşlı kadının akıl hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. Uzmanlarsa mumyalanan kişilerin ölüm nedeni ve tarihini belirlemeye yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.