Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca dairesinde saklayan kadın yakalandı

Rusya’nın Moskova bölgesinde 77 yaşındaki bir kadının yıllar önce ölen erkek ve kız kardeşini mumyalayıp dairesinde sakladığı ortaya çıktı

25 Ocak 2018, Perşembe 12:33
Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca dairesinde saklayan kadın yakalandı
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova bölgesindeki Podolsk kasabasında tüyler ürpertici bir olayı açığa çıkardı.

Sputnik'in aktardığına göre, 77 yaşındaki bir kadının evinde battaniyeye sarılı iki mumya bulundu.


"CENAZE PARAM YOKTU"


Yetkililere 'mumya'ların 8-9 yıl önce ölen erkek ve kız kardeşleri olduğunu belirten yaşlı kadın, cenaze masraflarını ödeyecek parası olmadığını, bu nedenle de cesetleri evinde saklamaktan başka şansı olmadığını söyledi.

Yaşlı kadının akıl hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. Uzmanlarsa mumyalanan kişilerin ölüm nedeni ve tarihini belirlemeye yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İşinden kovulan ilk robot: Fabio

İşinden kovulan ilk robot: Fabio
Milano'da tren kazası! Ölü ve yaralılar var

Milano'da tren kazası! Ölü ve yaralılar var
Papa Francesco: İlk sahte haber üreticisi İncil'deki yılandır

Papa Francesco: İlk sahte haber üreticisi İncil'deki yılandır
Bogota'da erkekler motosikletin arkasına binemeyecek

Bogota'da erkekler motosikletin arkasına binemeyecek
Eski Brezilya lideri Lula yolsuzluk davasını temyizde de kaybetti

Eski Brezilya lideri Lula yolsuzluk davasını temyizde de kaybetti
4 bin yıldır yerin altında yaşıyorlar

4 bin yıldır yerin altında yaşıyorlar
Bizonları anlatan sunucu canlı yaynda gülme krizine girdi!

Bizonları anlatan sunucu canlı yaynda gülme krizine girdi!
Asi inek, çiftlikten kaçıp bizon süresine katıldı

Asi inek, çiftlikten kaçıp bizon süresine katıldı
Larry Nassar 175 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Larry Nassar 175 yıl hapis cezasına çarptırıldı
ABD 13 yaşındaki Kenan Pala'yı konuşuyor (Kenan Pala kimdir?)

ABD 13 yaşındaki Kenan Pala'yı konuşuyor (Kenan Pala kimdir?)
Çin'de bilim insanları maymun klonladı

Çin'de bilim insanları maymun klonladı