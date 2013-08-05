ÖZEL HABER: GÜLAY FIRAT / posta.com.tr



Ramazan'ın ilk günü “Yeryüzü İftarları” başlığıyla Gezi Parkı eylemcileriyle birlikte İstiklal Caddesi'nde 10 bin kişiyle birlikte iftar sofrası kuran Anti-Kapitalist Müslümanlar / Kapitalizmle Mücadele Derneği bu yılın son iftar sofrasını ise geçen yıl yaşanan Uludere olaylarında yaşamını kaybedenlerin acısını paylaşlamak için Roboski’de (Uludere) kurmaya hazırlanıyor.



Derneğin dönem sözcüsü Özgür Kâzım Kıvanç, "Halkların kardeşlik - eşitlik ve dayanışmasını te >











'Bayramın ilk günü de Roboski’deyiz'



Ramazan ayının başlangıcından itibaren Türkiye’nin dört bir yanında düzenledikleri “Yeryüzü İftarları”yla anti-kapitalist düşüncede buluşan müslümanları Ramazan ayının ruhuyla buluşturmaya çalıştıklarını anlatan Kıvanç, şunları söyledi:"Hesap içinde olan, halkı ötekileştirenlere karşı biz, Türk - Kürt kardeşliğini pekiştirmek için son iftarımızı da Şırnak'ta Uludere'de yapacağız. Acılarımız birdir. Egemenlerin değil, halkların barışı esastır. Son iftardan sonra bayramın ilk günü de Roboski’de olacağız. Köy meydanında hep birlikte bayramlaşacağız. Bayramlaşmak kardeşleşmektir."





'Kapitalizme karşı mücadalemiz sürecek'



Geçtiğimiz sene kurulan ve liderlik ya da başkanlık gibi bir hiyerarşik yapısı bulunmayan derneğin şu an 50 aktif üyesi bulunuyor. Kuruluşundan bu yana derneğin ideolojisine paralel çeşitli eylem ve etkinliklere destek verdiklerini belirten Kıvanç, bu maksatla farklı seslere ulaşabilmek adına 30 günlük Ramazan süresincede bazı geceler birkaç iftara katıldıklarının altını çiziyor.



Uludere iftarı içinse 6 Ağustos gecesi 8 - 10 dernek üyesiyle birlikte yola çıkılacaklar. Yarın akşam (7 Ağustos Çarşamba) ise Uludere'de bu yılın son iftarı yapılacak. Kıvanç, son olarak derneklerinin kapitalizme karşı mücadelelerinin süreceğini de sözlerine ekledi.