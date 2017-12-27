Kargoya "Skunk" baskını

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Konacık Mahallesinde bulunan bir kargo şirketinden gelen ihbar üzerine Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.Kargo şirketine giderek İstanbul'dan gelen kargo kamyonunu narkotik köpeği 'Molly' ile arayan ekipler, esrardan 20 kat daha zararlı olduğu bilinen "Skunk" isimli uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.Operasyonun ardından paketi adresine teslim etmek için yola çıkan kargoyu takibe alan ekipler, paketi teslim alan C.G. isimli kişiyi yakaladı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan C.G.'nin, kullanıcı olduğu için işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.