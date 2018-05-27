Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce 25.05.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçe merkezinde bulunan PTT kargo taşımacılığı kullanılarak Kanada'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinilmesi üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda; PTT kargo şubesi içerisinde bulunan 1 şüphelinin üzerinde ve yanında bulunan karton kutu içerisinde yapılan aramada 1,5 kg uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen afyon sakızı ele geçirilmiştir. Şüpheli gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

DHA