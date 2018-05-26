Karim Benzema, Nusret'e cevap verdi: İnşallah bro Nusret Gökçe, Dubai ve Etiler’deki mekanında futbol dünyasının yıldızlarını ağırlarken bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Real Madridli yıldızları ziyaret etti.