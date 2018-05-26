Karim Benzema, Nusret'e cevap verdi: İnşallah bro
Nusret Gökçe, Dubai ve Etiler’deki mekanında futbol dünyasının yıldızlarını ağırlarken bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Real Madridli yıldızları ziyaret etti.
Nusret Gökçe, Dubai ve Etiler’deki mekanında futbol dünyasının yıldızlarını ağırlarken bugün oynanacak olan Şampiyonlar öncesinde Real Madridli yıldızları ziyaret etti.
"İNŞALLAH BRO"
Nusret'in Benzema için yaptığı paylaşıma yıldız futbolcu, 'İnşallah bro' cevabını verdi.