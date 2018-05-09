Karışıklıktan yararlanıp kargo şirketinden 164 bin liralık telefon çaldı

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Büşra Kamış

'da polise başvuran biryetkilisi 164 bin lira değerindeki müşterilere ait telefonların çalındığı ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İkitelli'deki iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde 2 kişiden birinin gözcülük yaptığı diğerinin de hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Barbaros Akdi ve Ülker Çevik polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde şüphelilerin 16 ayrı hırsızlıktan arandığı belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı otomobil, 3 sahte plaka, 5 adet kontak anahtarı, 1 adet jammer, 2 tablet ile 164 bin liralık cep telefonu ele geçirildi.Şüphelilerin yaptığı hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir şüpheli gözcülük yaparken diğeri ise kargo şirketine geliyor. Çalışanlar kargoları araca yüklerken yanlarına gelen şüpheli 2 koliyi alarak aracın önüne koyuyor. Bir süre bekleyen şüpheli daha sonra kolileri alarak uzaklaşıyor. Kolileri diğer şüpheliye bırakan kişi bir süre sonra tekrar gelip bir koli daha alarak uzaklaşıyor. Şüphelinin 164 bin lira değerindeki telefonları aldığı belirlendi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.