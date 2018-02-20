Karısını keser ve bıçakla vahşice öldürdü, 'Sebebini hatırlamıyorum' dedi!

İstanbul Kağıthane'de, karısının başına önce keserle vuran, ardından da ekmek bıçağıyla boğazından 7 kez bıçaklayarak öldüren adam, tartışmanın sebebini hatırlamadığını öne sürdü!

Karısını keser ve bıçakla vahşice öldürdü, 'Sebebini hatırlamıyorum' dedi!
İstanbul Kağıthane'de 66 yaşındaki Ömer Korkut isimli adam, tartıştığı 45 yıllık eşi Fadime Korkut’u (65) önce keser darbeleri daha sonra da bıçaklayarak öldürdü. Adliyeye sevk edilirken görüntülenen Korkut, basın mensuplarının, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna "Of! Ah yavrum! Ne söylesem ne yazar ki... Olan oldu bir defa. Pişmanım" yanıtını verdi


TELEVİZYON İZLERKEN TARTIŞMIŞLAR


Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'ndeki evde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Ömer Korkut evlerinde eşi Fadime Korkut ile televizyon izledikleri sırada tartışmaya başladı. 45 yıllık çift arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Evin koridorunda devam eden kavga sırasında Ömer Korkut tuvalette bulunan keseri alarak eşinin başına vurdu. Ömer Korkut yere yığılan yaralı kadını daha sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla boğazından 7 kere bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin ardından can veren Fadime Korkut, komşularının ihbarı üzerine polis tarafından bulundu. Olay yerinden yaya olarak kaçan Korkut’u ise arama çalışmalarına başlayan Kağıthane Asayiş Büro ekipleri Ömer Korkut’u kısa sürede yakaladı.


'OFF! AH YAVRUM. PİŞMANIM'


Gözaltına alınan Korkut’un ilk ifadesinde eşiyle aralarında 15 yıldır geçimsizlik olduğunu son yaşanan kavganın da televizyon izlerken çıktığını ama sebebini hatırlayamadığını belirttiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Korkut adliyeye sevk edildi. Korkut polis aracına bindirileceği sırada, basın mensuplarının ’Eşinizi neden öldürdünüz’ sorusuna ’Off ! Ah yavrum ! Ne söylesem ne yazar ki; olan oldu bir defa. Pişmanım" dedi.

Fadime Korkut’un cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Tokat’a götürüleceği öğrenildi.

Erhan TEKTEN - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA)


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