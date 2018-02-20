Karısını sokak ortasında boğazını keserek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul Şişli'de 7 Şubat’ta sokak ortasında tartıştığı eşi Leyla Karal’ı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 51 yaşındaki Ali Karal hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, Ali Karal hakkında "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi

20 Şubat 2018, Salı 17:11
Karısını sokak ortasında boğazını keserek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, zanlı Ali Karal’ın olay günü sokakta karşılaştığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Leyla Karal ile barışmak istediği belirtildi. Leyla Karal’ın barışma teklifini kabul etmemesi üzerine tartışma yaşandığı ve şüpheli Ali Karal’ın eşini boğazından bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı.

Savcılık, şüpheli Ali Karal hakkında iddianame düzenleyerek, "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.


KAMERALAR KAYITTAYDI


Şüpheli Ali Karal’ın, Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser Sokak’ta 7 Şubat günü saat 11.00 sıralarında eşi Leyla Karal’ı boğazından bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameralarına da yansımıştı.





Olaydan sonra polise teslim olan ve 8 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarılan şüpheli Ali Karal, suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söylemişti. Şüpheli Ali Karal, aynı gün Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce "Eşini kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.


Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)


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