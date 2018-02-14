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Kariyer Panayırı'nın 2018 Türkiye turu başlıyor

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği PERYÖN’ün bu sene 12’inci kez gerçekleştireceği Kariyer Panayırı, iş dünyası ile üniversite öğrencilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 10 farklı şehirde düzenlenecek etkinliğin ilk durağı Mersin. Etkinlik kapsamında bu sene ilk kez öğrencilere koçluk yapılacak

14 Şubat 2018, Çarşamba 11:22
Kariyer Panayırı'nın 2018 Türkiye turu başlıyor
2006 yılından bu yana 4 bini aşkın öğrencinin gelecek hayallerine ve heyecanına ortak olan Kariyer Panayırı, bu sene de Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Gençlerle iş dünyası arasında iletişim köprüsü kuran etkinlik; Ardahan, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kars, Mersin, Nevşehir, Rize ve Sinop’u ziyaret edecek.

İLK DURAK MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Kariyer Panayırı’nın bu yılki ilk durağı Mersin Üniversitesi olacak. 16 Şubat 2018, Cuma günü gerçekleşecek etkinlikte ilk kez tam 50 öğrenciye House of Human koçları tarafından 3 saat boyunca grup koçluğu hizmeti sunulacak.

METRO Toptancı Marketleri Şubelerden Sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü Murat Ayaydın, Faveo Danışmanlık Genel Müdürü Barış Gül, House Of Human Kurucu Ortağı Funda Ant ve House of Human Koçları; Prof. Dr. Derya Önder, Nazmiye Ülkü Pekkan, Doç. Dr. Efe Efeoğlu, Hakan Sayar ve Orhan Özbaba üniversitelilerle buluşacak.

Detaylı bilgi için: www.peryon.org.tr


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