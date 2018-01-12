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Karkas et ithalatına üreticiden tepki: Ucuz yem istiyoruz

Sırbistan'ın ardından Fransa’dan da karkas et ithalatının gündeme gelmesi, üreticileri tedirgin etti. İthalattan önce üreticinin kilosunu 28 liradan sattığı karkas et, ithal etin gelmesinin ardından 25 liraya düştü. Üreticiler "İthal et getirilebiliyorsa ithal yem de getirilsin. Bir çuval yemi 55-60 liradan alıyoruz. Biz de ucuza ithal yem istiyoruz" dedi

12 Ocak 2018, Cuma 13:23
Karkas et ithalatına üreticiden tepki: Ucuz yem istiyoruz
Et fiyatlarının düşmesi için ithal et hamlesini başlatan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvan üreticilerini tedirgin etti. Sırbistan’tan karkas et ithal edilmesinin ardından şimdi de Fransa’dan karkas et getirilmesi gündeme geldi.

Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, yurt dışından gelen her türlü karkas et ve canlı hayvan ithalatına karşı olduklarını söyledi. Kırlıoğlu, "Üretimimizi baltalayan bir sistem. Oradan gelen miktar çok önemli değil. Dışarıdan karkas et getirilmemesi yönünde düşüncemiz var. Maliyetlerimiz çok yüksek, daha ucuza üretmemiz lazım. Dışarıdan et getirilmesi karkas etin fiyatlarını aşağıya çekiyor. Bakanlığımız ’25 liraya etinizi ben alacağım’ dedi ama et getirilmesi, canlı hayvan sektörünü etkiliyor. Fiyatların üretici bazında düşmesine rağmen vitrinlerde et fiyatları yıllardır düşmüyor. Maliyetlerimiz ucuzlatılsın. Niye biz daha ucuza üretmeyelim? Temelde buna bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

AÇIKLAMALAR PİYASAYI ETKİLİYOR

Yurt dışından getirilen ithal etin fazla olmamasına rağmen açıklamaların piyasayı etkilediğini kaydeden Ahmet Kırlıoğlu, "Liderlerin sözleri çok etkili oluyor. Kilogram olarak çok büyük bir rakam değil ama piyasa hemen etkileniyor. Üretici zarar görüyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Üreticimizin güçlendirilmesi, bizim eti daha ucuza üretmemiz lazım. Hayvan üretici sayısı düşüyor. Yeni işletmelerin hiçbiri gerçek üretici değil. Doktor, mühendis, mimar, avukat bu işi yapıyor. Gerçek üreticiler yok oluyor" dedi.

'BİZ DE İTHAL YEM İSTİYORUZ'

Ahmet Kırlıoğlu, ithal et gelmeden önce karkas etin kilosunu 28 liradan sattıklarını ancak şimdi 25 liraya düştüğünü ifade etti. Ahmet Kırlıoğlu, "Bırakın biraz da üretici kazansın. Üretici kan ağlıyor. Biz ithal yem de istiyoruz. Biz bir çuval yemi 55-60 liraya alıyoruz. Yemi de 25 liraya düşürsünler. Ben de o zaman 15 liraya et vereyim" diye konuştu. Samanın da ithal edildiğini ve fiyatların üreticiyi zorladığını dile getiren Ahmet  Kırlıoğlu, harman zamanında tonu 200 liradan satılan samanın şimdi tonunun 600- 650 lira olduğunu söyleyerek "Saman paketi 7-8 liraya alınırken şimdi bir saman paketi 12 liradan satılıyor. Biz bu rakamlarla başa çıkamıyoruz" dedi.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)

 
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