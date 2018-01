Karkas et ithalatına üreticiden tepki: Ucuz yem istiyoruz

AÇIKLAMALAR PİYASAYI ETKİLİYOR

'BİZ DE İTHAL YEM İSTİYORUZ'

Senim Tanay

Et fiyatlarının düşmesi için ithal et hamlesini başlatan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvan üreticilerini tedirgin etti. Sırbistan’tan karkas et ithal edilmesinin ardından şimdi de Fransa’dan karkas et getirilmesi gündeme geldi.Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, yurt dışından gelen her türlü karkas et ve canlı hayvan ithalatına karşı olduklarını söyledi. Kırlıoğlu,diye konuştu.Yurt dışından getirilen ithal etin fazla olmamasına rağmen açıklamaların piyasayı etkilediğini kaydeden Ahmet Kırlıoğlu, "Liderlerin sözleri çok etkili oluyor. Kilogram olarak çok büyük bir rakam değil ama piyasa hemen etkileniyor. Üretici zarar görüyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Üreticimizin güçlendirilmesi, bizim eti daha ucuza üretmemiz lazım. Hayvan üretici sayısı düşüyor. Yeni işletmelerin hiçbiri gerçek üretici değil. Doktor, mühendis, mimar, avukat bu işi yapıyor. Gerçek üreticiler yok oluyor" dedi.Ahmet Kırlıoğlu, ithal et gelmeden önce karkas etin kilosunu 28 liradan sattıklarını ancak şimdi 25 liraya düştüğünü ifade etti. Ahmet Kırlıoğlu,diye konuştu. Samanın da ithal edildiğini ve fiyatların üreticiyi zorladığını dile getiren Ahmet Kırlıoğlu, harman zamanında tonu 200 liradan satılan samanın şimdi tonunun 600- 650 lira olduğunu söyleyerek "Saman paketi 7-8 liraya alınırken şimdi bir saman paketi 12 liradan satılıyor. Biz bu rakamlarla başa çıkamıyoruz" dedi.