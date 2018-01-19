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Karl Lagerfeld'in 16 yaşındaki tasarımcısı bakın kimin kızı

Karl Lagerfeld 2018 koleksiyonu için moda dünyasının en genç isimlerinden biriyle işbirliğinde. Bakın o kişi dönemin hangi ünlü süpermodelinin kızı!

19 Ocak 2018, Cuma 14:17
Karl Lagerfeld'in 16 yaşındaki tasarımcısı bakın kimin kızı
Henüz 16 yaşında olmasına rağmen geleceğin süpermodeli olarak gösteriliyor. Karl Lagerfeld ile tasarım dünyasına da giriş yapan Kaia Gerber annesi Cindy Crawford'un izinden gidiyor. 

Şimdiden tam not aldı 

Fendi ve Chanel defilelerinde podyuma çıkan Kaia Gerber Karl Lagerfeld'in son gözdesi. Gerçekleştirmek üzere oldukları en güncel işbirliğiyse, Lagerfeld ve Gerber ortaklığının gücünü kanıtlayacak. Aylardır Karl Lagerfeld için bir kapsül koleksiyon hazırlığı içerisinde olan yeni nesil süpermodel; hem Parizyen duruşu, hem de West Coast stiliyle ikonik kreatif direktörden tam not almış.
 


Karl Lagerfeld'in CEO'su Pier Paolo Righi'nin bu işbirliğı hakkındaki şunları söyledi: "Bay Lagerfeld'in Kaia Gerber ile beraber bir kapsül koleksiyon tasarlamak istediğini öğrendiğimizde, çok heyecanlandık. İkisinin de enerjisi ve motivasyonu hepimizi büyüledi!"

Koleksiyon 2018'de hazır

'Karl Lagerfeld x Kaia' isimli Kapsül koleksiyon Eylül 2018 itibarıyla satışa sunulacak.
 

 



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