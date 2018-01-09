Karlı dağ manzaralı kaplıca keyfi

Nazlı Erdol

Beytüşşebap'takieteklerinde bulunan, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kış günlerinde de vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşlar, bazı bölgeleri karlı olanmanzarasıyla ilçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan kaplıcanın keyfini çıkarıyor. Vatandaşlar, kaplıcanın çevresinin temizlenmesini de istiyor.Vatandaşlardan Necat Gökçe,ya yüzmek için geldiklerini belirterek, “Kışın burada yüzmek zevkli oluyor. Buraya yaklaşık bir metre kar yağdığında da geliyoruz. Çevre temizliğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.Fadıl Kılıç ise kış aylarında kaplıcanın daha şifalı olduğunu savunarak, bu yüzden her hafta geldiğini ifade etti. Suat Sak ise, bölgenin tek kaplıcasının burada olduğunu anlatarak, “Ancak çevre düzenlemesi yok. Valimizden, kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan buraya bir el atmalarını istiyoruz” diye konuştu.