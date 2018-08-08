Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Doğu Avrupa Koordinatörü Vusal Necmettin, proje kapsamında örnek kurulum yapılan evin devre mülk olarak hizmet vermeye başladığını belirterek yeni sevk edilecek konutlarla sayının 18 adeti bulacağını kaydetti.

Proje kapsamında hazırladıkları evlerin Rusya iklim şartlarına uygun teknik detaylarda üretim yapıldığını belirten Necmettin şunları kaydetti:

"Rusya ağır kış koşullarının yaşandığı zor bir coğrafya. Yapı modelimizin verdiği avantajla teknik özelliklerimizi kolaylıkla zor iklim şartlarına uyumlu hale getirerek üretim gerçekleştirebiliyoruz. Bu projemizdeki evimizde uyguladığımız ekstra dış cepne kaplama uygulamasıyla yapı izolasyonunu üst seviyeye çıkarırken aynı zamanda estetik bir görünüm sağladık. İki katlı 114 metrekarelik konutumuzda tatilciler için konforlu bir devre mülk ortamı hazırlamış olduk."

AA