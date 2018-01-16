Karne başarının tek ölçütü değil

Sevim Büyüktaş Demir

İdil Janet Demiray

Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 19 Ocak Cuma günü karne almaya hazırlanıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat Pazartesi başlayacak.Yön Koleji Rehberlik Danışmanı Özde Gül Şen, karne hediyesi olarak verilen sözlerin, gerçekleştirilmesi zor olan şeyler olmaması gerektiğini belirterek “Çocukların karşısına konulan pahalı ödüller onların başarısı ile birlikte fiyatının artacağı ödüllere dönüşmesine sebep olur. Onlar için ihtiyaca yönelik ödüller, daha kalıcı ve doyurucu olacaktır” dedi.Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım da kırık notların sorumluluğunun sadece çocuğa ait olmadığını söyledi. Zayıf karne için üç nedenin bulunduğunu ifade eden Sayım, bunları “Çocuğun kendisi kaynaklı nedenler, aile kaynaklı nedenler ve okul-çevre kaynaklı nedenler” olarak sıraladı.Başarısızlığın sadece çocuğa mal edilemeyeceğini vurgulayan Aynur Sayım, “Karne sadece çocuğun değil, ailenin ve okulun da değerlendirmesidir. Sorumluluk da sadece çocuğun değil, çocuk-aile ve okulun performansıdır” dedi.