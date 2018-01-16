Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

SON DAKİKA

Karne başarının tek ölçütü değil

Ara karnelerin alınmasına sayılı günler kaldı. Uzmanlar, öğrencilerin verimli bir yarıyıl geçirmeleri için velilere tavsiyelerde bulundu

Karne başarının tek ölçütü değil
Sevim Büyüktaş Demir

Okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 19 Ocak Cuma günü karne almaya hazırlanıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat Pazartesi başlayacak.

İhtiyaca yönelik ödül verilmeli

Yön Koleji Rehberlik Danışmanı Özde Gül Şen, karne hediyesi olarak verilen sözlerin, gerçekleştirilmesi zor olan şeyler olmaması gerektiğini belirterek “Çocukların karşısına konulan pahalı ödüller onların başarısı ile birlikte fiyatının artacağı ödüllere dönüşmesine sebep olur. Onlar için ihtiyaca yönelik ödüller, daha kalıcı ve doyurucu olacaktır” dedi.

Zayıf karnenin üç nedeni

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım da kırık notların sorumluluğunun sadece çocuğa ait olmadığını söyledi. Zayıf karne için üç nedenin bulunduğunu ifade eden Sayım, bunları “Çocuğun kendisi kaynaklı nedenler, aile kaynaklı nedenler ve okul-çevre kaynaklı nedenler” olarak sıraladı.


Karne yalnız çocuğun değil

Başarısızlığın sadece çocuğa mal edilemeyeceğini vurgulayan Aynur Sayım, “Karne sadece çocuğun değil, ailenin ve okulun da değerlendirmesidir. Sorumluluk da sadece çocuğun değil, çocuk-aile ve okulun performansıdır” dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kütahya’da bir ilk: Açık üniversite

Kütahya’da bir ilk: Açık üniversite
Sabancı’ya yeni rektör

Sabancı’ya yeni rektör
Yatay geçiş dönemi

Yatay geçiş dönemi
‘Aktör öğretmenler’

‘Aktör öğretmenler’
Genç yeteneklerin icatları ödüllendirildi

Genç yeteneklerin icatları ödüllendirildi
Geleceğin robot tasarımcıları

Geleceğin robot tasarımcıları
İstanbul Alman Lisesi 150 yaşında

İstanbul Alman Lisesi 150 yaşında
Liselilerden prova

Liselilerden prova
Bahçeşehir Koleji’nden Kars’a okul

Bahçeşehir Koleji’nden Kars’a okul
YÖK duyurdu: ÖYP lisansüstü eğitim tercih işlemleri başladı

YÖK duyurdu: ÖYP lisansüstü eğitim tercih işlemleri başladı
2017 yurtdışı lisans üstü seçme yerleştirme sınav sonuçları açıklandı

2017 yurtdışı lisans üstü seçme yerleştirme sınav sonuçları açıklandı