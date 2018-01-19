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Karne trafiği havadan görüntülendi

İstanbul’da karnelerin dağıtılmasının ardından başlayan yarı yıl tatili trafikle başladı. Mahmutbey Gişelerinde trafik tamamen kilitlenirken, İstanbul’da yoğunluk 54’ü buldu. Trafikte yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi

19 Ocak 2018, Cuma 18:19
Karne trafiği havadan görüntülendi
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 1’inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı.

Mahmutbey Gişeleri’nde saat 17.00 olmasına rağmen trafik durma noktasına geldi. Araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Yaşanan karne yoğunluğu da havadan görüntülendi.
 


KARNE  TATİLİNİN İLK HAFTASINDA KAR GELİYOR


İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor. Bugün ise olağandışı bir şekilde rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos fırtınasının bir arada görüleceği, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda yaşayacağı belirtildi.

İstanbul'a karne tatilinin ilk haftası kar geliyor (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)İstanbul'a karne tatilinin ilk haftası kar geliyor (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)



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