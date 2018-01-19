Karne trafiği havadan görüntülendi



KARNE TATİLİNİN İLK HAFTASINDA KAR GELİYOR

İstanbul'a karne tatilinin ilk haftası kar geliyor (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Haber Merkezi

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 1’inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı.Mahmutbey Gişeleri’nde saat 17.00 olmasına rağmen trafik durma noktasına geldi. Araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Yaşanan karne yoğunluğu da havadan görüntülendi.İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor. Bugün ise olağandışı bir şekilde rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos fırtınasının bir arada görüleceği, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda yaşayacağı belirtildi.