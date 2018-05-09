Karnı burnunda spor yapan Nazlı Hamarat takipçilerini şaşırttı

İŞTE NAZLI HAMARAT'IN INSTAGRAM'DA PAYLAŞTIĞI O VİDEO:

Nazlı Hamarat Instagram'dan duyurdu (11 Nisan 2018)

KOCASI BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Çiğdem Saltık

Geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyuran, bebeğin babasının kim olduğunu açıklamamıştı.Nazlı Hamarat'ın kocası Emir Cevdet Şaşmaz Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü. Nazlı Hamarat eşinin öldürülmesinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Aydın Gaffar ile aşk yaşamaya başlamıştı.Nazlı Hamarat'ın öldürülen kocası Emir Cevdet Şaşmaz