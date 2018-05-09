Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Karnı burnunda spor yapan Nazlı Hamarat takipçilerini şaşırttı

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Nazlı Hamarat hamilelikte son haftaya girdi. Karnı burnunda spor yapan ve o anları Instagram hesabında paylaşan Nazlı Hamarat takipçilerini şaşırttı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 13:03
Karnı burnunda spor yapan Nazlı Hamarat takipçilerini şaşırttı
İŞTE NAZLI HAMARAT'IN INSTAGRAM'DA PAYLAŞTIĞI O VİDEO:


Geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyuran Nazlı Hamarat, bebeğin babasının kim olduğunu açıklamamıştı.



Nazlı Hamarat Instagram'dan duyurdu (11 Nisan 2018)Nazlı Hamarat Instagram'dan duyurdu (11 Nisan 2018)

KOCASI BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Nazlı Hamarat'ın kocası Emir Cevdet Şaşmaz Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü. Nazlı Hamarat eşinin öldürülmesinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Aydın Gaffar ile aşk yaşamaya başlamıştı.


Nazlı Hamarat'ın öldürülen kocası Emir Cevdet Şaşmaz


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Diriliş Ertuğrul'da söylenen otağ ne demek?

Diriliş Ertuğrul'da söylenen otağ ne demek?
Diriliş Ertuğrul 117. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Noyan'dan Ertuğrul'a pusu

Diriliş Ertuğrul 117. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Noyan'dan Ertuğrul'a pusu
Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı
İdil Fırat ile görüntülenen Mert Fırat'ın annesini gördünüz mü? (Ünlülerin anneleri)

İdil Fırat ile görüntülenen Mert Fırat'ın annesini gördünüz mü? (Ünlülerin anneleri)
Kadın 29. bölüm fragmanı (son bölüm izle) yayınlandı: 'Sarp hoş geldin sevgilim'

Kadın 29. bölüm fragmanı (son bölüm izle) yayınlandı: 'Sarp hoş geldin sevgilim'
Lori Laughlin'in kızı Isabella Giannulli seçtiği kıyafet yüzünden zor anlar yaşadı

Lori Laughlin'in kızı Isabella Giannulli seçtiği kıyafet yüzünden zor anlar yaşadı
Galatasaray maçı ve Tarkan konseri çakıştı!

Galatasaray maçı ve Tarkan konseri çakıştı!
Ünlüleri buluşturan davet

Ünlüleri buluşturan davet

Hakan Ural eski eşi Sibel Can'a övgü yağdırdı

Hakan Ural eski eşi Sibel Can'a övgü yağdırdı
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak rock konserinde sahne aldı

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak rock konserinde sahne aldı
Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı