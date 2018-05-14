Karnından 4,5 kiloluk kitle çıktı

Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran S.V'nin (47) yapılan tetkik ve tahlillerinde, karnında 35x32 santim ebadında bir kitle olduğu belirlendi. Yaklaşık iki saat süren ameliyatla, hastanın karnındaki 4,5 kiloluk kitle alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrah Uzmanı Dr. Onur Zambak, "Ameliyata alınan hastanın, yumurtalıklardan köken aldığı anlaşılan, rahmin hemen üzerinden başlayıp bağırsakların üzerinden seyrederek karaciğerin hemen altında sonlanan 35x32 santim boyutlarında 4 bin 500 gram ağırlığında kistik kitleyi komple çıkardık. Çevre organlara yapışık, damar kökenli olan bu kitle bizi biraz uğraştırdı. Güzel bir ameliyat oldu, tamamen temizlendi" dedi.

Hastanın farkına varmaması nedeniyle zamanla büyüyen kitlenin tamamen aşağıya doğru batın bölgesini doldurmasının ilginç bir durum olduğunu belirten Zambak, “Biraz dikkat edilseydi ya da hasta kendi karnını biraz yoklasaydı çok rahat farkına varabilirdi. Hatta çevreden farkına varıp ’neden karnın bu kadar büyüyor’ demişler. Hastamız bunu önemsememiş. Ani bir karın ağrısıyla hastanemizin dahiliye polikliniğine başvurmuş ve kitlenin tespiti yapılarak hızlı bir şekilde ameliyatını yaptık. Bu tip vakalardan kitlenin içeriğinin kötü huylu olabileceği ihtimaline karşın patlatmadan çıkarmak esastır. Çıkan piyesi patolojiye gönderildi. Patoloji sonucuna göre tedavi modalitemizi planlayacağız. Hasta halen kliniğimizde yatmakta ve takibine devam etmekteyiz" diye konuştu.

İHA