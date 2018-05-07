Karpuz hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Adana'nın Karataş ilçesinde tarladan karpuz çaldığı iddia edilen Medet Kaş (37), jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı

Karpuz hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Karataş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde devriye gezerken tarladan kamyonete karpuz yükleyen şüpheliyi fark edip 'dur' ihtarında bulundu. Bunun üzerine aracına binerek kaçan Medet Kaş, jandarmanın kısa süreli takibi sonucu yakalandı. Kamyonette çalıntı olduğu belirlenen 15 karpuza el konuldu. Gözaltına alınan Medet Kaş, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kentte karpuzun kilosunun 3 liradan satıldığı, çalıntı karpuzun piyasa fiyatının ise 750 lira olduğu bildirildi.


DHA


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