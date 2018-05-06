Kars Kağızman'da 2 çoban ölü bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında çobanlık yapan amca ve yeğeni, kaldıkları çadırda ölü bulundu

Kars Kağızman'da 2 çoban ölü bulundu
Alınan bilgiye göre, Kars’ın Kağızman ilçesinde ikamet eden ve Çemçe kırsalına koyun sürüsünü götüren Cahit Karadağ (55) ve yeğeni Mehmet Karadağ (25) bu sabah kaldıkları çadırda ölü bulundu. 

Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine çadırda araştırma yapıldı. Cesetler üzerinde herhangi darp, cebir izine rastlanmazken, şahısların kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Yapılan ön incelemede Cahit ve Mehmet Karadağ’ın yedikleri yabani otlardan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerine duruluyor. 


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