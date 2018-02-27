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Kars Kağızman'da zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı

Kars Kağızman'da ailesinin karnının büyüğünü fark ederek hastaneye götürdüğü zihinsel engelli 21. yaşındaki  D.İ'nin 5.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Cinsel istismara karışan 27 kişi gözaltına alındı

Kars Kağızman'da zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı
Kars’ın Kağızman ilçesini sarsan olay iddiaya göre şöyle yaşandı; Yüzde 50 zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan 21 yaşındaki D.İ. isimli genç kızın ailesi, kızlarının karnının büyümesi ve sık sık midesinin bulanması nedeniyle şüphelenerek D.İ.’yi Kağızman Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kadın doğum uzmanı doktorun muayene ettiği genç kızın tetkikler sonunda 5.5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Genç kızın engelini dikkate alan doktor vakit kaybetmeden durumu hemen hastane polisine bildirdi.  Hastane polisi de olayla ilgili tutanak tutarak Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne durumu bildirdi. Emniyetin devreye girmesiyle genç kızın psikolog eşliğinde ifadesine başvuruldu.


DNA ÖRNEKLERİ ALINDI


İfade sonrası çoğunluğu genç kızın oturduğu mahalleden olmak üzere polis, cinsel istismara karışan 27 kişinin ismini belirledi. Bu isimler tek tek gözaltına alındı. İki gündür gözaltında bulunan zanlıların emniyette ifade işlemi sürerken bebeğin babasının belirlenmesi için 27 kişiden DNA örnekleri alındı.

Zanlıların ifade işlemlerinin ardından bugün Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.


EN AZ 24 YIL HAPİS


TCK’nın 102/2 maddesi gereğince tecavüz suçu 12 yı ile 25 yıl arasında hapis cezası gerektirir. Suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi ve kendini koruyamayacak durumda olan kişilere yönelik istismarda ceza her iki suç için yarı oranında arttırılır. Bu suçlamalar nedeniyle sanıklara en az 24 yıl olmak üzere en fazla 48 yıl hapis istenir.

(Çağdaş Ulus / Vatan)


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